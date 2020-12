Trump ordnet Abzug fast aller US-Soldaten aus Somalia an

Zu der US-Mission in Somalia schrieb Thomas Joscelyn von der US-Denkfabrik Defense of Democracies auf Twitter: "Die meisten Menschen wissen nicht, was diese kleine Einheit getan hat, aber sie haben Shabaab daran gehindert, ein islamistisches Emirat aufzubauen." Die islamistische Gruppe habe mit hoch entwickelten Sprengsätzen experimentiert. "Internationale Angriffe können nicht ausgeschlossen werden", schrieb Joscelyn.

Bei Operationen von US-Soldaten gegen extremistische Gruppen sind in den vergangenen zwei Jahrzehnten Hunderte Menschen getötet worden, größtenteils durch Luftangriffe. Unter den Toten waren zahlreiche Zivilisten.

Auch unter den US-Einsatzkräften in Somalia hatte es Tote gegeben, darunter laut einem Bericht der "New York Times" auch ein CIA-Agent, der im November starb. Der amtierende US-Verteidigungsminister Christopher Miller hatte bei einem Besuch auf einem US-Stützpunkt in Somalia Ende November die "Entschlossenheit der USA zur Schwächung von gewalttätigen, extremistischen Organisationen" bekräftigt.