Trotz Coronakrise: Immo-Branche erwartet 2020 keinen Preisrutsch

Als Hilfen für betroffene Vermieter kann sich der VII-Präsident auch "Steuerbegünstigungen im Nachhinein" vorstellen, die "in geeigneter Form für Uneinbringliches entschädigen könnten". "Dass wir derzeit als Vermieter keine Unterstützungsansprüche haben, drückt die Branche schon."

Räumungsklage

Ein Entgegenkommen an die Mieter, in dem etwa bei Wohnungen heuer unterjährig auslaufende Verträge eine Zeit lang - mehrere Monate - unpräjudiziell verlängert werden, kann sich Louzek schon vorstellen. Dafür wäre aber eine eigene Rechtsgrundlage nötig, betont er. Im Übrigen könne in der jetzigen Situation ohnedies niemand eine Räumungsklage einbringen.

Für die Preise am Immobilienmarkt rechnet der VII-Präsident für heuer durch die Coronavirus-Krise am ehesten mit einer Stabilisierung - also keinen weiteren Sprüngen nach oben, aber auch keinen markanten Rückgängen: "Das wird sich eher die Waage halten." Gestützt werde der Immo-Markt vielleicht auch durch Menschen, die Geld zur Verfügung hätten, aber mit Aktien Verluste erlitten hätten. Die könnten sich jetzt sogar stärker im Immobilienbereich engagieren.