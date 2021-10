Transporteure optimistisch, aber Fahrermangel bremst weiter

Die Transporteure und Logistiker blicken optimistisch in die Zukunft, die Erwartungen haben gegenüber dem Frühjahr noch einmal zugelegt, so das Ergebnis der Branchenumfrage "Transport und Verkehr - 3. Quartal 2021" (Sample 158 Firmen) der Wirtschaftskammer (WKÖ). "Die Entwicklung der vergangenen Monate in Sachen Nachfrage schätzen die Befragten nun deutlich optimistisch ein", erklärte Alexander Klacska, Obmann der Bundessparte Transport und Logistik in der WKÖ.

Stimmung steigt

Eine große Mehrheit der Befragten rechne weiterhin mit steigenden Preisen. Dieser Indikator sei im Vergleich zum zweiten Quartal nochmals deutlich nach oben gegangen. Als "zumindest ausreichend" würden nun knapp 65 Prozent der Befragten ihren aktuellen Auftragsbestand einschätzen. "Das bedeutet eine deutliche Verbesserung zu den letzten Umfragen, liegt jedoch noch ein Stück weit von den Werten vor Ausbruch der Pandemie entfernt", gab Klacska zu bedenken.

Erfreulich für den Arbeitsmarkt: Die Transporteure und Logistiker erwarten einen Anstieg der Beschäftigung. Gleichzeitig nennt jeder vierte Befragte den Mangel an Arbeitskräften als primäre Behinderung der Geschäftstätigkeit.