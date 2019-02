Trafikanten wollen künftig mehr Bücher verkaufen

Heute leben die Trafikanten vom Tabakgeschäft und Glücksspiel (Lotto). Künftig wollen sie sich noch stärker Nahversorger werden. Coffee-to-go bieten schon viele an. „Wir wollen weder in die Gastronomie noch in den Lebensmittelhandel einsteigen, aber das Buch passt perfekt zu uns“, sagt Prirschl. „Wir bieten bereits ein Buchbestellservice über Morawa an. Das gehört stärker ausgebaut. Ideal wäre eine Bücherwand mit den Topsellern zwischen den Zeitschriften.“

Derzeit dürfen sie bis zu 15 Buchtitel feilbieten. Ein weiterer Ausbau muss aber erst mit der staatlichen Monopolverwaltung ( MVG) verhandelt werden.