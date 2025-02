Gewinn von Toyota brach um 28 Prozent ein, nun sollen die Preise steigen

Der Autokonzern Toyota zeigt sich trotz eines Gewinnrückgangs im abgelaufenen Quartal zuversichtlich für den Rest des Jahres. Im dritten Quartal sei der operative Gewinn im Vergleich zum Vorjahresquartal um 28 Prozent auf 1,22 Billionen Yen (7,66 Milliarden Euro) gefallen, teilte der gemessen an den verkauften Fahrzeugen weltgrößte Autobauer am Mittwoch mit. Von LSEG befragte Analysten hatten mit 1,42 Billionen Yen gerechnet.

In Nordamerika fiel der Gewinn in den ersten neun Monaten um 63 Prozent, was Toyota mit einem gesunkenen Absatz und höheren Personalkosten begründete. In China machte dem Konzern der harte Wettbewerb zu schaffen. Um Marktanteile zu halten, gab er dort mehr für Marketing aus.