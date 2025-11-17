Tor-Hersteller aus dem Burgenland erneut insolvent

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die DSA Door Systems GmbH, die ihren Sitz nach einem Sanierungsverfahren im Vorjahr von Graz nach Güssing verlegt hat, ist erneut insolvent. Über den Tor-Hersteller wurde am Landesgericht Eisenstadt ein wiederaufgelebtes Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet, berichtete der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am Montag. Davon betroffen sind 21 Dienstnehmer und rund 110 Gläubiger. Das Unternehmen soll fortgeführt werden.

Angespannte Lage am Bau Passiva in Höhe von 3,3 Mio. Euro stehen Aktiva von 1,5 Mio. gegenüber. Die Firma, die ihre Produkte als Lizenznehmerin unter der Marke "Guttomat" vertreibt, führt die neuerliche Insolvenz laut AKV auf die nach wie vor angespannte Situation im Bau- und Baunebengewerbe zurück. Die bisherigen Sanierungsschritte hätten aufgrund der allgemeinen negativen Konjunkturentwicklung nicht die erwarteten Auswirkungen gebracht - obwohl die Produktion von Industrieorten ausgelagert und die Mitarbeiterzahl reduziert wurde. Außerdem wurden die Konstruktionsabteilung und die Montageabteilung geschlossen bzw. ausgelagert.