Familienbetrieb aus NÖ mit Bio-Tofu auf Expansionskurs

Tofu

wird aus Sojabohnen hergestellt und ist in Asien ein Grundnahrungsmittel. In Europa gewinnt Tofu als Fleischersatz zunehmend an Bedeutung.

Soja-Anbau

Führende Anbauländer sind Brasilien, die USA und Argentinien, wo vor allem Gen-Soja für Nutztiere angebaut wird. In Europa sind Italien, Serbien und Frankreich führend. Österreich zählt mit 76.700 Hektar Sojafelder v.a. in NÖ, Bgld und OÖ zu den Top-5-Anbaugebieten in der EU.

Biologisch

Rund 40 Prozent der Flächen werden biologisch bewirtschaftet, damit hat Österreich den höchsten Bio-Anteil der EU. 40 % der Ernte werden für Lebensmittel verwendet.