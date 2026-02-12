Wirtschaft

Brandgefahr: Diese Powerbanks werden aus dem Sortiment genommen

Die Kaufhauskette TK Maxx ruft drei ihrer Powerbanks zurück, da diese sich durch Überhitzung entzünden könnten.
12.02.2026, 14:52

Sie sind kompakt und leicht tragbar – Powerbanks werden von vielen Verbrauchern zum Aufladen ihrer Smartphones für unterwegs genutzt. Dabei sollten die Geräte einwandfrei funktionieren – nun aber warnt TK Maxx vor möglichen Gefahren seiner Powerbanks.

Wie das Unternehmen in einer Mitteilung bekannt gab, sollen drei Modelle vom Rückruf betroffen sein. Kürzlich durchgeführte Tests sollen Sicherheitsmängel bezüglich der Verkabelung im Inneren des Produkts ergeben haben. "In einigen Produkten ist die Verkabelung möglicherweise nicht sicher befestigt", heißt es in einer Aussendung.

Da es sich hierbei um tragbare Produkte handle, bestehe die Gefahr, dass sich die Kabel während des Benutzens lösen könnten. Dies stelle ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar, da es zu einer Überhitzung kommen und so Brände verursacht werden könnten. Daher rät das Unternehmen dringend von einer Verwendung der betroffenen Produkte ab.

Die Powerbanks wurden von Juli 2025 bis Jänner 2026 in den TK-Maxx-Filialen verkauft. Sollte man bereits im Besitz eines solchen Geräts sein, kann dieses in jeder TK-Maxx-Filiale zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird vollständig rückerstattet.

