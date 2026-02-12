Brandgefahr: Diese Powerbanks werden aus dem Sortiment genommen

Sie sind kompakt und leicht tragbar – Powerbanks werden von vielen Verbrauchern zum Aufladen ihrer Smartphones für unterwegs genutzt. Dabei sollten die Geräte einwandfrei funktionieren – nun aber warnt TK Maxx vor möglichen Gefahren seiner Powerbanks.

Wie das Unternehmen in einer Mitteilung bekannt gab, sollen drei Modelle vom Rückruf betroffen sein. Kürzlich durchgeführte Tests sollen Sicherheitsmängel bezüglich der Verkabelung im Inneren des Produkts ergeben haben. "In einigen Produkten ist die Verkabelung möglicherweise nicht sicher befestigt", heißt es in einer Aussendung.