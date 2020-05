Tiroler Bodner Bau übernimmt Linzer Dywidag

Die Dywidag, die neben ihrem Hauptsitz in Linz noch über Niederlassungen in Wien, Salzburg und Innsbruck verfügt, setzt rund 140 Mio. Euro pro Jahr um. Die Bodner-Gruppe wächst mit der Transaktion auf 3.200 Mitarbeiter und eine erwartete Betriebsleistung von Euro 750 Mio. Euro an.