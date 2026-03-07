Tiroler Supermarktkette MPreis sucht Investoren

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der Tiroler Lebensmittelhändler MPreis mit Sitz in Völs hat sich auf die Suche nach "potenziellen Partnern" begeben. Laut einem Bericht der deutschen "Lebensmittelzeitung" soll das Unternehmen seine Fühler in Richtung Deutschland ausgestreckt und Investorenbriefe verschickt haben. Auch von Gesprächen mit Spar und Rewe war die Rede. MPreis selbst ging auf Nachfrage nicht näher darauf ein und sprach gegenüber der APA von der Prüfung einer "strategischen Möglichkeit".

"Konstruktive Gespräche" Die MPreis-Geschäftsführung verwies auf ein "dynamisches und wettbewerbsintensives Umfeld", in dem sich der Lebensmitteleinzelhandel aktuell befinde. "Strategische Kooperationen sind in diesem Zusammenhang eine bewährte und branchenübliche Praxis, um im Wettbewerb mit multinationalen Konzernen bestehen zu können und gleichzeitig das bestmögliche Angebot für die Kundschaft zu sichern", hieß es weiter. Daher würde eine Kooperation geprüft, dahingehende "konstruktive Gespräche" wurden ins Treffen geführt. Laut "Lebensmittelzeitung" soll das Beratungsunternehmen PwC dabei unterstützen.