Tiger-Chef: „Eine Welt ohne Lacke wäre eine farblose Welt“

Großes Thema in der Lackindustrie ist der Umweltschutz. Die Auflagen seien mittlerweile in China am größten, berichtet der Firmenchef. Schon seit Jahren stellt Tiger keine Lacke mit Lösungsmittel mehr her, die Altlacke werden der thermischen Verwertung zugeführt. Die Welt würde zwar auch ohne Lacke auskommen, aber es wäre eine farblose Welt, ist Steiner überzeugt. Durch den Korrosionsschutz seien Materialien viel länger haltbar.

Im Vorjahr erwirtschaftete Tiger mit 1.300 Mitarbeitern – davon etwa 500 in Wels – einen Umsatz von 295 Mio. Euro. Die Exportquote beträgt 70 Prozent. „Wir haben uns vom Wachstumswahn verabschiedet“, sagt Steiner. Weitere Auslandsexpansionen sind derzeit nicht geplant.