Absatz schwächelt: Musk lockt Tesla-Interessenten mit Gratis-Strom

Im Vorjahr blieb der US-Elektroautobauer um rund 20.000 Autos unter dem Auslieferungsziel und verfehlte damit den Wert von 2023, als 1,81 Millionen Fahrzeuge an Kunden gingen. Gründe wie hohe Kreditkosten, schwächelnde Nachfrage vor allem in Europa, die härter werdende Konkurrenz in China waren dafür ausschlaggebend.

Tesla-Chef Elon Musk, durch seine neue Rolle an der Seite von US-Präsident Donald Trump, umstrittener denn je, hält nun dagegen.