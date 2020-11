Terna investiert 85 Mio. Euro in Stromleitung Italien-Österreich

"Dieses Projekt ist für uns ein Meilenstein. Dank unserem Entwicklungsplan ist Italien einerseits immer enger an die Länder des Mittelmeerraums und auf der anderen Seite mit Österreich, der Schweiz und Frankreich verbunden, so Terna-CEO Stefano Donnarumma.

Terna, Betreiber von 72.900 km Stromnetz, will bis 2023 seinen Jahresumsatz von 2,2 auf 2,7 Mrd. Euro anheben. Der Konzern plant groß angelegte Investitionen, um Energienetze in Europa, Afrika und am Balkan zu verbinden. Damit will das Unternehmen, zu 29,9 Prozent in der Hand der öffentlichen Holding CdP Reti, zu einem internationalen Player bei der Umsetzung der europäischen Strategie zur Senkung der CO2-Emissionen auf null bis 2050 aufrücken, so der CEO.