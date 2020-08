Tenne-Bad-Chef Birkner: Neustart wegen Angstmache schwieriger

Für weite Teile der Wirtschaft ist die Corona-Pandemie auch noch Monate nach deren Ausbruch eine Katastrophe. „Viele Leute, die über Investitionen nachgedacht haben, haben diese verschoben, weil große Unsicherheit gegeben ist“, sagt Matthias Birkner, Geschäftsführer des Badezimmerausrüsters Tenne Bad und Fließen. Die Unsicherheit sei durch die Strategie der Regierung, den Leuten Angst zu machen, befeuert worden. Die Lockdown-Maßnahmen hätten ihr Übriges dazu getan.

"Klima der Angst"

Ein Neustart der Wirtschaft falle dadurch in vielen Bereichen nun schwerer. „Das Klima der Angst fällt uns nun auf den Kopf“, meint Birkner. Unsicherheit sei das größte Gift für die Wirtschaft. Inzwischen habe man in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens den Eindruck, es hätte das Virus nie gegeben. Neue Maßnahmen würden jetzt nicht mehr so ernst genommen werden.

Ein Maskenzwang sei für den Handel schwierig, da er das Einkaufserlebnis zerstöre. „Ein Kunde, der nicht etwas kaufen muss, hat oft keine Lust, in ein Geschäft zu gehen. Das macht er nur, wenn er unbedingt muss“, sagt Birkner. Für viele Leute sei die Maske eine Barriere.

Enormer Aufwand

Auch Tenne Bad bekommt die Auswirkungen der Corona-Krise zu spüren. „Wir sind auf Aufträge angewiesen. Wenn es Unsicherheit bei den Konsumenten gibt, spüren wir das sofort.“ Für ihn sei das Wichtigste, dass er alle Mitarbeiter dank Kurzarbeit behalten konnte. „Wir waren eines der ersten Unternehmen, das Kurzarbeit angeboten hat, und wir waren auch eines der ersten, das die Kurzarbeit wieder beenden konnte. Bei Tenne ging kein einziger Arbeitsplatz verloren“, sagt Birkner.