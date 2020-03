Telekomnetze: Datenverbrauch auf 10.000 Terabyte verdoppelt

Mit den Ausgangsbeschränkungen hat sich sehr viel Kommunikation in die Telekommunikationsnetze verlagert. Diese halten der Mehranforderung aber auch dauerhaft stand.

Das Daten- und Telefonievolumen habe sich inzwischen auf hohem Niveau eingependelt, hieß es bei den drei Netzbetreibern am Montag. Die Netze seien gut ausgelastet aber im Rahmen ihrer Kapazitäten.

Gespräche: plus 80 Prozent

Das Gesprächsvolumen habe sich auf einem um 80 Prozent höheren Niveau als vor der Krise eingependelt, heißt es etwa beim größten Anbieter Telekom Austria. In den ersten Tagen der Krise sei noch bis zu drei Mal mehr telefoniert worden als davor. In Summe verzeichne A1 rund 120 Millionen Telefonie-Minuten täglich.

Der Datenverbrauch habe sich auf etwa 10.000 Terabyte pro Tag verdoppelt. Beim TV liege die Nutzung um 20 Prozent höher, wobei "vor allem Nachrichtensendungen sehr gefragt sind, auch Video on demand verzeichnet ein kräftiges Plus", so A1-CEO Marcus Grausam.