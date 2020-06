Telekom Austria will heuer wieder Gewinne schreiben

Die Telekom Austria will trotz roter Zahlen und zum Teil kräftiger Umsatzrückgänge auch in Zukunft in Südosteuropa expandieren. Derzeit gebe es zwar, räumte TA-Chef Hannes Ametsreiter bei der Präsentation der Ergebnisse 2014 am Mittwoch ein, kein konkretes Projekt. Aber: "Wir überprüfen die Märkte permanent nach interessanten Möglichkeiten zu expandieren." Etwa durch den Kauf von Kabelnetzbetreibern in jenen Ländern, in denen sie im Mobilfunk mitmischt.

Nach der Kapitalerhöhung um eine Milliarde Euro vorwiegend durch den neuen mexikanischen Mehrheitsaktionär America Movil im November 2014 könne die Telekom "Zukäufe im dreistelligen Millionenbereich" aus eigener Kraft finanzieren. Erst für ein größeres Projekt sei eine neuerliche Kapitalerhöhung nötig.