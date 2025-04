techbold-Gründer Izdebski gibt Chefrolle ab

Nach zehn Jahren als CEO übergibt der Gründer des IT-Dienstleisters techbold Damian Izdebski die operative Leitung und wechselt in den Aufsichtsrat. In seiner neuen Rolle will er das Unternehmen auf strategischer Ebene weiter begleiten und wichtige Zukunftsthemen wie Mergers & Acquisitions und Innovation aktiv gestalten – allen voran die Integration von künstlicher Intelligenz.