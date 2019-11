Taube oder Falke? EZB-Chefin will "Eule" sein

Die neue Präsidentin der Europäischen Zentralbank ( EZB), Christine Lagarde, lehnt ihre Einordnung in eines der beiden herkömmlichen geldpolitischen Lager ab. Sie wolle weder zu den so genannten Tauben gezählt werden, die eher für eine lockere Geldpolitik eintreten, noch zu den eine straffere Ausrichtung befürwortenden Falken."Ich hoffe, ich werde stattdessen eine Eule sein", sagt sie in einem Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit. "Ich mag Eulen. Sie sind sehr weise Tiere".