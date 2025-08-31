Swatch-Chef: "Rückzug von der Börse hätte nur Vorteile"

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der Chef der Swatch-Gruppe, Nick Hayek, würde den Uhrenkonzern gerne von der Börse nehmen - immerhin besitzt die Familie Hayek fast die Hälfte der Aktien. Er wird es aber nicht tun. Ein "Going Private" sei nicht möglich, sagte er im Gespräch mit der "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". Denn das würde bedeuten, dass sich die Familie verschulden müsste. "Und Schulden hat schon mein Vater wie die Pest gehasst", sagte Hayek.

Kosten durch weniger Bürokratie einsparen Ein Rückzug von der Börse hätte für die Gruppe aber "nur Vorteile", betonte er. "Denn dann würde sich kein Börsianer, kein Finanzanalyst und kein Finanzjournalist für uns interessieren." Und Swatch müsste "diese ganze Kommunikation und Bürokratie" nicht mitmachen. "Wissen Sie, was das für Kosteneinsparungen geben würde?"

Steigende US-Exporte trotz Zöllen Mit Blick auf die Zölle für Exporte in die USA schlägt Hayek ähnlich optimistische Töne an, wie er es schon vergangenen Mittwoch bei einem überraschend einberufenen Call mit Analysten getan hatte: "Die USA boomen nach wie vor". "Da haben wir teils 20, 30 Prozent Wachstum - trotz Preiserhöhungen von rund 5 Prozent, die wir im April wegen der Zölle und des starken Schweizer Frankens gemacht haben."