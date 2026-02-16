Trumps Zölle treffen Swarovski Optik: 40 Mitarbeiter müssen gehen

Der Stellenabbau beim Swarovski-Konzern in Tirol erfasst nun auch die Optik-Sparte. Wie das Unternehmen am Montag dem KURIER auf Anfrage bestätigt, werden im Zuge einer umfassenden Neuausrichtung 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim AMS Frühwarnsystem zur Kündigung angemeldet.

Grund seien die deutlich gestiegenen Kosten sowie neue Exportzölle für den wichtigen US-Markt, der inzwischen rund 45 Prozent des Gesamtumsatzes ausmache.

Massiver Kostendruck

"Gleichzeitig steht das Unternehmen unter massivem Kostendruck, sieht sich mit technologischen Umbrüchen, einer alternden Kundenstruktur und zunehmendem Wettbewerb durch digitale Anbieter konfrontiert", heißt es in einer Aussendung. Diese Faktoren führten in den vergangenen Jahren zu einer deutlichen Belastung der Ergebnissituation.