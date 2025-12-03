AK wirft Swarovski vor, systematisch Personal über 55 abzubauen

Die Arbeiterkammer Tirol erhebt in einer Aussendung Vorwürfe gegen das Swarovski-Management bezüglich der laufenden Personalkürzungen. Wie berichtet baut der Tiroler Kristallkonzern an seinem Hauptsitz Wattens in Tirol rund 400 Arbeitsplätze ab. Dies soll durch Kündigungen, freiwillige Abgänge sowie durch Pensionierungen bis Ende 2026 geschehen. Bis dahin soll der Mitarbeiterstand am Stammsitz von aktuell 2.480 auf rund 2.100 sinken

Es würden sich jetzt Hinweise verdichten, dass "systematisch Beschäftigte über 55 Jahren gekündigt bzw. in Frühpension gedrängt werden sollen", wird AK-Präsident Erwin Zangerl zitiert. Er kündigt an, jeden Fall juristisch genau anzusehen und rechtlich dagegen vorzugehen. "Denn hier geht es um kein Kavaliersdelikt, sondern um einen Verstoß gegen geltende Arbeitsrechtsbestimmungen“, stellt Zangerl klar.