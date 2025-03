Swarovski-Kristallgeschäft mit leichtem Umsatzplus

Beim Kristallkonzern Swarovski mit Stammsitz im Tiroler Wattens gibt es positive Nachrichten: Der Umsatz stieg 2024 gegenüber dem Jahr davor von 1,8 auf 1,9 Mrd. Euro. Insbesondere mit der Entwicklung in Österreich und Amerika zeigte sich das Management zufrieden, denn dort seien „Rekordumsätze erzielt“ worden, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte um 14 Prozent zu. Der operative Gewinn sei auch „zum ersten Mal seit fünf Jahren wieder vollständig positiv“ gewesen.