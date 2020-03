Swarovski: Betriebsratschef sieht bis zu 1.000 Jobs gefährdet

Der Arbeiter-Betriebsratsvorsitzende von Swarovski, Ernst Daberto, schlägt nach der am Stammsitz Wattens angekündigten Personalkürzung Alarm: Der Sparkurs könnte in mehreren Etappen bis Ende 2021 bis zu 1.000 der rund 4.300 Jobs treffen, sagte Daberto der Tiroler Tageszeitung. Noch in diesem Jahr könnten laut dem Betriebsratschef bis zu 500 Stellen gestrichen werden.

Bisher gab es nur Spekulationen, dass einige Hundert Jobs getroffen würden. Die Unternehmensleitung hat die Pläne zwar bestätigt, aber keine konkrete Zahl genannt.

Abwanderung nach Serbien?

In diesem Jahr sei geplant, im sogenannten indirekten Bereich - dieser umfasst alles, was nicht zur Produktion gezählt wird, also Angestellte, aber auch die Technik - rund 20 Prozent einzusparen. Laut dem Betriebsrat würden die Kürzungen in diesem Bereich einige hundert Arbeitsplätze betreffen, jedenfalls mehr als 200. Je nachdem, welche Gehaltskategorien betroffen seien, reiche die Spanne von 250 bis 500 Stellen.

Zudem ist laut Daberto vorgesehen, bis Ende 2021 ein Drittel der Produktion von Wattens ins Ausland zu verlagern, vermutlich nach Serbien. Dies würde weitere 500 bis 600 Beschäftigte in Wattens betreffen. "Wenn alle diese Maßnahmen getroffen sind, passt die Infrastruktur mit der Größe des Standortes nicht mehr zusammen", so der Arbeiter-Betriebsratsvorsitzende. Er mache sich ernsthafte Sorgen um Standort und Region.