Studie zeigt: EU-Aufbauplan bringt bis zu 25.000 Jobs

Finanzminister Gernot Blümel sagt dazu: „Die Projekte und Reformen, die wir in Brüssel eingereicht haben, helfen uns beim Comeback Österreichs. Wir erhöhen die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes, modernisieren Verwaltung und Infrastruktur und bauen neue Forschungsschwerpunkte in Zukunftsfeldern auf.“ Zudem würden die Regionen gestärkt, so Blümel, denn rund 60 Prozent beziehungsweise rund 2,7 Milliarden Euro des eingereichten Investitionsvolumens berücksichtigen von den Ländern vorgeschlagene Schwerpunkte.

Michael Bachner