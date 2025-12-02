Im Oktober deutlich mehr Strom- und Gas verbraucht

In Österreich hat der Energieverbrauch im Oktober merklich angezogen. Die Abgabe von Strom an Endkunden erhöhte sich im Jahresabstand um 4,5 Prozent auf 5,69 Terawattstunden (TWh), der Gasverbrauch stieg sogar um 22,0 Prozent auf 6,95 TWh, geht aus aktuellen Daten der E-Control hervor.

Gleichzeitig ging die heimische Stromproduktion deutlich zurück: Mit 6,10 TWh wurde um 16,6 Prozent weniger Strom erzeugt als im Oktober des Vorjahres - vor allem, weil es im Vergleich zum Rekordmonat Oktober 2024 wesentlich weniger Wasser gab. Der Erzeugungskoeffizient der Wasserkraft sank von 1,54 auf 0,85, die Laufkraftwerke produzierten um 42,1 Prozent weniger, die Speicherkraftwerke um 44,3 Prozent weniger.