Unzulässige Preiserhöhungen: Wie Energiekunden zu ihrem Recht kommen

Kurze Zeit später kündigte Wien Energie an, sich mit dem Verein für Konsumenteninformation auf eine Rückzahlung von durchschnittlich 275 Euro an Kunden geeinigt zu haben. Der Verbund zahlte rund 90 Euro pro Kunde zurück. Die EVN-Rückerstattung beläuft sich auf rund 50 Euro für Strom und 335 Euro für Gas. Die exakte Summe hängt vom jeweiligen Tarif und Verbrauch des Kunden ab.

Seit 2022 sind eine ganze Reihe von Preiserhöhungen von Gerichten als unzulässig beurteilt worden, etwa von Verbund, Wien Energie, EVN oder Tiwag . Letzteres Unternehmen einigte sich mit der Arbeiterkammer Tirol im Februar 2024 darauf, 44 Millionen Euro an Kunden zurückzuzahlen. Im Schnitt erhielten sie 285 Euro für zu teuren Strom zurück.

Wie konnte das rechtlich durchgehen?

Verträge können einseitig nicht geändert werden. Strom- und Gaslieferungen können daher vom Energielieferanten nicht willkürlich teurer gemacht werden. In vielen Verträgen stehen allerdings Wertanpassungsklauseln, wie Stefan Schreiner vom VKI erklärt. Als die Energiepreise 2022 explodierten, entschieden sich einige Anbieter dazu, erhöhte Kosten an Kunden weiterzugeben.

In Informationsschreiben an die Kunden beriefen sie sich auf auf die Indexklauseln in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Zum Verhängnis wurde ihnen im Nachhinein aber, dass der Anschein erweckt wurde, dass dadurch Preise steigen aber auch fallen können. "Dabei war klar, dass sie nur steigen werden", sagt Schreiner. Gerichte entschieden, dass hier Intransparenz geherrscht hat.

Es gab auch andere Ansatzpunkte für juristische Anfechtungen, etwa Zwangsumstellungen auf einen neuen Tarif. Die Wertanpassungsklauseln seien aber die umstrittenste Materie.