Strafprozess um Sozialbetrug am Bau: Freisprüche für vier Angeklagte

„Nach einer insgesamt fünfjährigen Verfahrensdauer wurden die Mandanten klar von den ihnen zur Last gelegten Vorwürfen des Sozialversicherungsbetrugs in Millionenhöhe freigesprochen“, sagt Strafverteidiger Klaus Ainedter zum KURIER. „Die Belastungszeugen in Form von bereits verurteilten Machthabern von Scheinunternehmen haben das nicht gehalten, was sich die Anklagebehörde von ihnen versprochen hat, nämlich eine Belastung durch die Aussage, dass die Mandanten Arbeiter zugemeldet hätten, um sich Lohnabgaben zu ersparen. Die Anklage gegenüber dem Verband wurde daher von der WKStA zurückgezogen. Nunmehr geht es noch um die rasche Ausfolgung von im Rahmen der Hausdurchsuchung sichergestellten Vermögenswerte.“