Strabag sichert sich 268-Millionen Bahnauftrag in Polen

Österreichs größter Baukonzern Strabag hat in Polen einen Großauftrag von der Staatsbahn PKP an Land gezogen. Die Strabag wird um 268 Mio. Euro bis Ende 2029 den Bahnhof Maksymilianowo in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern ausbauen und modernisieren, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Strabag baut Bahnhof in Polen aus Die polnische Strabag Sp.z.o.o. wurde mit der Planung und Ausführung der umfangreichen Bauarbeiten beauftragt. Das Projekt ist Teil der für den Ostsee-Adria-Korridor und das transeuropäische TEN-V-Netz wichtigen Modernisierung der Güterverkehrslinie 201 zwischen Maksymilianowo und Kościerzyna. Die Bauzeit beträgt 51 Monate, die Fertigstellung ist für Dezember 2029 vorgesehen.