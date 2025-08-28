Strabag steigerte Leistung und Gewinn im ersten Halbjahr 2025

Der börsennotierte Baukonzern Strabag hat im ersten Halbjahr 2025 kräftig zugelegt. Die Bauleistung erhöhte sich um 7 Prozent auf 8,9 Mrd. Euro, der Auftragsbestand lag Ende Juni bei 28,4 Mrd. Euro - ein Plus von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) kletterte um 58 Prozent auf 129,4 Mio. Euro. Unter dem Strich blieb ein Konzernergebnis von 94,9 Mio. Euro - um 4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Rund die Hälfte des Leistungszuwachses geht auf die Erstkonsolidierung der australischen Georgiou Group zurück, die die Strabag Anfang 2025 übernommen hat. In den Bestandsmärkten verzeichnete der Konzern die stärksten Zuwächse in Polen, Tschechien und Deutschland. Rückgänge gab es dagegen im Vereinigten Königreich - bedingt durch die Abarbeitung von Großprojekten - sowie in Ungarn, wo eingefrorene EU-Mittel und fehlende öffentliche Investitionen bremsten. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag in der Früh mit.