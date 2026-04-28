Strabag baut Gewinn massiv aus

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Österreichs größter Baukonzern hat im vergangenen Jahr kräftig zugelegt. Dazu hat vor allem der Ausbau von Energie- und Wassernetzen und der Bau von Hightech-Fabriken beigetragen. Dazu gehören etwa die Südlink-Stromtrasse in Deutschland sowie Halbleiter-Fabriken und Rechenzentren. Stark gewachsen ist bei der Strabag auch der Bereich „Defense“, also Infrastruktur, die militärisch genutzt wird. „Wir bauen Mannschaftsquartiere, einen NATO-Flughafen und Spitäler“, zählte Konzernchef Stefan Kratochwill auf. Generell sei Infrastruktur im Verteidigungsbereich die Basis, vor allem auch Brücken.

Fehlende Mittel der Gemeinden in Österreich und der späte Haushaltsbeschluss in Deutschland haben das Wachstum etwas gebremst. Auch die saftige Millionenstrafe von 146 Mio. Euro in der Causa Baukartell hinterließen Spuren im Ergebnis auf dem heimischen Markt. Schwacher Neubau in Österreich Der Wohnungsneubau sei in Österreich immer noch auf einem „sehr niedrigen Niveau“, sagte Kratochwill: „Angebot und Nachfrage gehen immer noch weit auseinander.“ Die Baukosten seien gestiegen, teure Grundstücke ein „Preistreiber“. Der Strabag-Chef führte auch die restriktive Kreditvergabe der Banken als Manko ins Treffen. Auf Konzernebene habe man dies aber mehr als ausgleichen können. Seit dem vergangenen Jahr ist man auch in Australien aktiv, um den Jahreswechsel wurde die australische Georgiou Group übernommen. „Mit dem Markteintritt in Australien, dem Ausbau unseres Wasserinfrastrukturgeschäfts sowie Lösungen für leistbares Wohnen ist es uns gelungen, entscheidende Schritte zu setzen - gleichzeitig haben wir ein operativ starkes Ergebnis erwirtschaftet“, sagte Kratochwill.

Das Konzernergebnis legte gegenüber dem Vorjahr um 11 Prozent auf 916,28 Mio. Euro zu. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg um 17 Prozent auf rund 1,25 Mrd. Euro. Die entsprechende Marge erreichte 6,7 Prozent. Der Auftragsbestand wuchs im Jahresvergleich um 24 Prozent auf gut 31,3 Mrd. Euro. Die Bauleistung stieg um 6 Prozent auf 20,4 Mrd. Euro. Heuer wird eine weitere Steigerung der Bauleistung auf rund 22 Mrd. Euro angepeilt.