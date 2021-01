Steuerstundung: Geschäftsführer haften am Ende für Firmenschulden

Wenn Mitte Jänner für Unternehmen die Stundung für Steuern und Abgaben endet, erhöht sich der Druck auf die Betriebe zu planen, in welchem Zeitraum sie ihre Rückstände begleichen müssen - gar nicht so einfach, wenn sich die Regeln für Umsatzersatz, Stundungen und andere Hilfen oft kurzfristig ändern, sagt der Wirtschaftsprüfer Peter Wundsam. "Es kann sehr leicht passieren, dass ein Unternehmer in die persönliche Haftung gelangt, obwohl es Schulden des Unternehmens sind."

Das gelte auch für andere Schulden, so Wundsam, weil auch die Frist für die Anmeldung einer Insolvenz wegen Überschuldung am 31. März ende. "Aus diesem Grund rechnen wir bis zum Sommer mit einem deutlichen Anstieg der Unternehmensinsolvenzen." Für die Unternehmen sei die zukünftige Entwicklung schwer planbar gewesen, "weil pausenlos unterschiedliche Regelungen zu Umsatzersatz, zu Betriebsschließungen, zu Arten der Stundungen und Unterstützungsmaßnahmen gekommen sind".