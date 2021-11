Die Regierung hat am Mittwoch eine Erleichterung für die Absetzbarkeit von Heimarbeitsplätzen angekündigt. Mit der geplanten Schaffung der sogenannten "Arbeitsplatzpauschale" sollen ab 2022 bis zu 1.200 Euro als Pauschale absetzbar sein, auch wenn kein eigenes Arbeitszimmer vorhanden ist, kündigte die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer am Mittwoch vor der Ministerratssitzung an.

Maurer verwies beim "Doorstep" vor der Regierungssitzung darauf, dass viele als Klein- und Mittelunternehmen (KMU) sowie Einzelpersonenunternehmen (EPU) tätigen Personen kein abgetrenntes Arbeitszimmer haben - aktuell aber dieses die Voraussetzung dafür ist, die Kosten dafür von der Steuer abzusetzen. Mit der neuen "Arbeitsplatzpauschale" schaffe man die Möglichkeit der Absetzbarkeit auch für all jene, die zwar daheim arbeiten, aber über kein abgetrenntes Arbeitszimmer verfügen.

Aktuell dürfen die Kosten für ein Arbeitszimmer und dessen Einrichtung (z.B. anteilige Miete, Strom, Heizung etc.) nur dann als Betriebsausgabe geltend gemacht werden, wenn das Zimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen bzw. beruflichen Tätigkeit bildet und der Raum (nahezu) ausschließlich beruflich genutzt wird, heißt es im Ministerratsvortrag zu dem Vorhaben. Dies entspreche nicht mehr der heutigen Arbeitswelt, führte Maurer aus. Denn gerade bei EPUs, KMUs sowie in der Start-Up-Phase würden die Räumlichkeiten oft sowohl für berufliche als auch für private Zwecke genutzt.