Neue Steuer auf in EU gelieferte Pakete ab Juli 2026

Die EU-Finanzminister haben sich am Freitag in Brüssel auf die Einführung einer 3-Euro-Importsteuer auf kleine Pakete mit einem Warenwert von weniger als 150 Euro geeinigt. Schlagend wird die neue Steuer ab 1. Juli 2026, sie wird nach Angaben des Rats der EU für 93 Prozent aller E-Commerce-Lieferungen in die EU fällig werden. Dabei handelt es sich um eine Übergangslösung, künftig sollen alle in die EU importierten Waren ab dem ersten Euro zollpflichtig sein.

Die Mitgliedsländer der EU hatten sich im November darauf verständigt, die derzeit geltende 150-Euro-Freigrenze abzuschaffen. Aufgrund von Vorbereitungen technischer Natur - vorgesehen ist der Aufbau einer digitalen Plattform zur Abwicklung - soll die neue Regelung aber erst 2028 angewendet werden. Ab diesem Zeitpunkt werden alle Waren unter 150 Euro den regulären EU-Zollsätzen für Einzelprodukte unterliegen. 2024 kamen 91 Prozent aller E-Commerce-Importe in die EU mit einem Wert von bis zu 150 Euro aus China. Insgesamt wurden im Vorjahr rund 4,6 Milliarden Päckchen in die EU importiert.

Der Handel begrüßt den vom EU-Rat gefassten Beschluss. "Es ist erfreulich, dass die EU das Problem erkannt hat und nun zumindest ein erstes Zeichen für mehr Fairness setzt", sagte Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich. Als Meilenstein für den europäischen Handel bezeichnete der Handelsverband den Beschluss. "EU-weit sind damit Mehreinnahmen von 13,8 Milliarden Euro möglich", sagt Rainer Will, Geschäftsführer des Verbands. Allerdings fordert die Interessensvertretung weitere Verschärfungen gegenüber Plattformen wie Shein und Temu.

Nicht bis 2028 warten

Aufgrund der Paketflut nach Europa wollten die Minister nicht bis 2028 zuwarten, sondern bereits jetzt handeln. Der heutige Schritt folge der Zusage des Rates vom November, sich für eine "einfache, vorübergehende Lösung zur Erhebung von Zöllen auf solche Waren so bald wie möglich im Jahr 2026 einzusetzen", hieß es. Die zollfreie Einfuhr kleiner Pakete führe zu "unlauterem Wettbewerb für EU-Verkäufer, Gesundheits- und Sicherheitsrisiken für Verbraucher, einem hohen Betrugsaufkommen und Umweltbedenken".