Post: 1,6 Millionen Pakete an einem Tag

Noch nie wurden so viele Pakete in Österreich zugestellt wie heuer. Alleine am Dienstag sind 1,6 Millionen Packerl von der Post ausgeliefert worden. Der Grund sind die Black Friday Angebote, die mittlerweile einen wichtigen Stellenwert im Onlinegeschäft eingenommen haben. Davon profitiert die Post. Rund 60 Prozent der Zustellungen kommen von Amazon und Co. Aber die Konkurrenz ist groß. Um in dem Liefergeschäft mitzuhalten hat die österreichische Post in den letzten Jahren viel investiert, so ist im 23. Wiener Gemeindebezirk eine der modernsten Paketsortieranlagen Europas entstanden. Von dort werden alle Lieferungen für Wien bearbeitet und weitergeleitet. In dem Logistikzentrum werden zum Sortieren Roboter eingesetzt, aber ganz ohne Menschenhand geht es nicht, rund 1500 Mitarbeiter kümmern sich um den reibungslosen Ablauf, damit gerade zur Weihnachtszeit die Geschenke rechtzeitig auf dem Gabentisch liegen. In den Hochzeiten wie jetzt im Dezember holt sich die Post Verstärkung aus den eigenen Reihen. Unter dem Motto „Team Christkind“ können Mitarbeiter aus anderen Sparten in der Sortieranlage mithelfen, um auch einmal einen anderen Bereich in dem Konzern kennenzulernen.