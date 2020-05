Steirischer Tourismus im Winter wegen Coronavirus im Minus

Die bereits erfolgte Öffnung der Gastronomie und das Hochfahren der Hotels und Freizeitbetriebe in den kommenden Tagen sind dafür ebenso entscheidend wie die geplanten Corona-Tests in den Beherbergungsbetrieben", sagte Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl ( ÖVP) am Mittwoch.

Neustart

Einer Umfrage von Steiermark Tourismus zufolge werden mehr als 80 Prozent der steirischen Hotels bereits am kommenden Freitag, dem ersten möglichen Tag, wieder öffnen. Auch der Großteil der heimischen Seilbahnen startet am Pfingstwochenende in die Sommersaison 2020.