Investment-Geheimnisse: Worauf drei Profis achten

Ein Start-up braucht Investoren. Das ist klar. Um Studierenden den Investmentprozess näherzubringen und ihnen Einblicke hinter die Kulissen zu gewähren, wurde an der Wirtschaftsuniversität Wien das VC Analyst Program ins Leben gerufen. Studierende arbeiten ein Semester lang an echten Deals mit, besuchen Workshops und lernen aus erster Hand, wie Investoren entscheiden. Aber was wollen Investoren? Wonach suchen sie und was lockt sie in eine Investition? Der KURIER hat bei drei Geldgebern nachgefragt.

Serie: Startklar WU Ignite Ventures & KURIER starten ab sofort eine Kooperation: Das gemeinsame Ziel ist es, die Ideen junger Gründer zu präsentieren und die Arbeit der heimischen Start-ups in den Medien sichtbarer zu machen. Die Kooperation WU Ignite Ventures und der KURIER wollen Start-ups schon im frühen Gründungsstadium begleiten, wollen ihnen eine Bühne bieten und Möglichkeiten zur Vernetzung geben. Darüber hinaus wird der KURIER wöchentlich Schwerpunkte in der Start-up-Berichterstattung setzen. Die Geschichten zu den jungen Start-ups finden Sie hier: www.kurier.at/startups

Was gesucht wird Start-ups mit Disruptions- und Skalierungspotenzial erwecken das Interesse von Benedikt Weissenberger von Verbund X Ventures. Sein Fokus liegt hier vor allem auf Jungunternehmen, die Probleme entlang der Energiewertschöpfungskette lösen und „früh zeigen, dass ihr Produkt am Markt angenommen wird“. Je nach Investor können Schwerpunkte aber variieren. B&C Innovations Investments (BCII) konzentriert sich eher auf Unternehmen, die für die österreichische Industrie relevant sein könnten. „Inhaltlich interessieren uns derzeit besonders Quantentechnologien, Luft- und Raumfahrttechnologien sowie Industrieautomatisierung“, sagt Julia Reilinger, Geschäftsführerin von BCII. Abgesehen vom Produkt sind für den Erfolg auch die Teams zentral. Peter Lasinger, Mitgründer von 3VC, sucht entsprechend nach starken, von einer Vision getriebenen Teams. Benedikt Weissenberger von Verbund X Ventures hat klare Erwartungen an Gründungsmitglieder: „Wir suchen Teams mit relevanter Industrie- oder Gründererfahrung sowie komplementären Fähigkeiten und einer funktionierenden Teamdynamik.“ Er achtet konkret darauf, wie Gründer mit kritischen Fragen umgehen, wie schnell sie reagieren und wie strukturiert sie Probleme lösen. „Qualität zeigt sich nicht nur in der Vision, sondern speziell auch in der täglichen Exekution und Lernfähigkeit“, sagt er.

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Bei Peter Lasinger von 3VC kommt es wiederum auf eine Mischung aus Obsession und Resilienz an: „Die Gründer müssen eine klare Vision haben, aber auch offen sein für Anregungen und Feedback von außen“, erklärt er. Wichtig sei, dass Gründer sowohl ihre Idee als auch das Produkt kommunizieren und verkaufen können. Das Anwerben und Halten von Top-Talenten spiele hier eine Rolle. Laut Julia Reilinger muss die Zusammenarbeit zwischen Investor und Team funktionieren. Sie erwartet vor allem Transparenz, regelmäßigen Informationsfluss und die Bereitschaft, einander einzubinden. Das operative Fundament müsse vom Gründungsteam gelegt und getragen werden. „Eine noch so überzeugende Technologie entfaltet ihr Potenzial nicht, wenn das Team nicht in der Lage ist, daraus ein Unternehmen zu bauen.“ Dafür wird mehr als nur Geld investiert.

Wie gelingt der perfekte Pitch? Beim Pitch geht es für Gründer ans Eingemachte. Immerhin müssen sie Geldgeber finden, die ihren Start-up-Traum finanzieren. Doch wie überzeugt man sie? Klarheit: „Im Pitch zählen Klarheit, Traktion und vor allem eine Antwort auf die Frage: Warum genau dieses Team und genau jetzt“, sagt Peter Lasinger von 3VC. „Ein überzeugender Pitch bringt die Lösung eines relevanten Problems klar auf den Punkt“, ergänzt Benedikt Weissenberger von Verbund X Ventures. Diese Klarheit zeuge nämlich von Verständnis.

„Im Pitch zählen Klarheit, Traktion und vor allem eine Antwort auf die Frage: Warum genau dieses Team und genau jetzt“, sagt Peter Lasinger von 3VC. „Ein überzeugender Pitch bringt die Lösung eines relevanten Problems klar auf den Punkt“, ergänzt Benedikt Weissenberger von Verbund X Ventures. Diese Klarheit zeuge nämlich von Verständnis. Verständnis: „Was besonders gut ankommt, sind Gründer, die wirklich verstehen, wer ihre Kunden sind, wie diese ihre Kaufentscheidung treffen und welchen messbaren Mehrwert das Produkt bietet“, sagt Julia Reilinger von BCII. Idealerweise belegt durch erste Daten, Pilotprojekte oder Umsätze, ergänzt Weissenberger.

„Was besonders gut ankommt, sind Gründer, die wirklich verstehen, wer ihre Kunden sind, wie diese ihre Kaufentscheidung treffen und welchen messbaren Mehrwert das Produkt bietet“, sagt Julia Reilinger von BCII. Idealerweise belegt durch erste Daten, Pilotprojekte oder Umsätze, ergänzt Weissenberger. Motivation: Was nicht gut ankommt, sind Gründungsteams ohne echte unternehmerische Eigenmotivation: „Technologische Exzellenz allein reicht nicht. Es braucht den Willen und Mut, ein Unternehmen zu bauen“, sagt Reilinger.