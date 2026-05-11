Ursprünglich war es seine Frau Nathalie, die die Idee hatte: Anstatt das Hochzeitskleid für immer im Kasten verschwinden zu lassen, könnte man es doch einfärben und wieder einmal tragen. Etwa auf einem Ball oder bei einem anderen Anlass - wäre doch schade.

Gesagt, getan. Nathalies Brautkleid färbte Stefan Bernot noch in der Badewanne. Alle waren begeistert, die Mundpropaganda setzte ein.

"Es fühlte sich einfach falsch an, das Kleid billig zu verkaufen oder im Schrank verstauben zu lassen. Nicht einmal wenn deine beste Freundin heiratet, ziehst du das weiße Kleid noch einmal an. Selbst die Zwillingsschwester wird ihr eigenes Brautkleid haben wollen", sagt der Färbeprofi.

Größer denken

Um aus der Idee eine Geschäftsidee werden zu lassen, musste der Selfmademan aber größer, also über den Rand der Badewanne hinaus denken. Allein schon aufgrund der strengen Abwasservorschriften in Österreich. Und so entstand im Sommer des Vorjahres Schritt für Schritt die Firma "Glow-up".

Bernot, ein dynamischer Einzelkämpfer mit 15 Jahren Erfahrung in der Textilbranche, suchte sich in Wien eine Wäscherei (R&E Goebel in Simmering), mietete sich dort ein und begann mit dem professionellen Färben von Brautkleidern.