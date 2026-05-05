Millionen-Chance: Was Gründer beim Start-up World Cup erwartet

Das Medtech-Start-up Ainovo hat den Vorentscheid des Start-up World Cups in Innsbruck gewonnen. „Es war eine großartige Erfahrung, so viele beeindruckende Projekte kennenzulernen“, berichtet Co-Gründerin Johanna Reinedahl. „Umso mehr freut es uns, nun ins Finale eingezogen zu sein.“ Denn im Rahmen der ViennaUP am 18. Mai wird das österreichische Start-up des Jahres entschieden. Die Gewinner reisen in die USA nach San Francisco, um Österreich beim World Cup im Silicon Valley zu repräsentieren. In Wien laden invest.austria und AustrianStartups seit rund sechs Jahren zum Österreich-Finale ein. Hannah Wundsam ist Managing Director bei AustrianStartups und zugleich Vorsitzende des Investment Committees von Ignite Ventures der Wirtschaftsuniversität Wien. Was der Start-up-Cup jungen Gründerinnen und Gründern bringt, erklärt sie dem KURIER.

Die Kooperation WU Ignite Ventures & KURIER haben eine laufende Kooperation: Das gemeinsame Ziel ist es, die Ideen junger Gründer zu präsentieren und die Arbeit der heimischen Start-ups in den Medien sichtbarer zu machen. Die Kooperation

WU Ignite Ventures und der KURIER wollen Start-ups schon im frühen Gründungsstadium begleiten, wollen ihnen eine Bühne bieten und Möglichkeiten zur Vernetzung geben. Darüber hinaus wird der KURIER wöchentlich Schwerpunkte in der Start-up-Berichterstattung setzen. Die Geschichten zu den jungen Start-ups finden Sie hier: www.kurier.at/startups

KURIER: In rund zwei Wochen findet der Start-up World Cup in Wien statt. Worum geht es da genau? Hannah Wundsam: Grundsätzlich geht es darum, auf der ganzen Welt die Top-Start-ups vor den Vorhang zu holen. Wir haben dafür eine Tour durch die österreichischen Bundesländer gemacht, um die besten Start-ups Österreichs kennenzulernen. Es gab vier Vorentscheide, aus denen zwölf Finalisten hervorgegangen sind, die nun in Wien antreten werden. Sie haben vor einer Expertenjury zwei Minuten Zeit für ihren Pitch und drei Minuten für Fragen. Was kann man bei dem Event gewinnen? Es gibt unterschiedliche Partner, die Preise, Beratungen und Austausch stellen. Der Hauptpreis ist, dass man einen Platz beim Finale im Silicon Valley bekommt. Die Reise wird finanziert und man bekommt vor Ort auch Unterstützung. Der Hauptpreis beim US-Finale ist außerdem ein Investment von einer Million Dollar.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Austrian Startups Hannah Wundsam ist Managing Director bei AustrianStartups Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier/Juerg Christandl Ainovo auf Partnersuche für die nächste Phase Das Medtech-Start-up Ainovo richtet sich auf die weitere Entwicklungsphase aus und sondiert potenzielle Partner, um das Produkt auf die präklinische Studie vorzubereiten. Parallel läuft das Fundraising für die Pre-Seed-Runde. Dafür waren sie u. a. bei Salt‘n‘Ventures in Salzburg und beim START Summit in St. Gallen. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Wolfgang Wolak constrct holt namhaften Partner an Bord Das Constructiontech-Start-up constrct hat eine Förderung der aws (Austria Wirtschaftsservice) erhalten. Ein weiterer wichtiger Schritt, den die Co-Gründer Michael Ramel und Christoph Oswald bisher setzen konnten, war die Gewinnung namhafter Baustoffhändler und Hersteller als Partner – darunter das Familienunternehmen Würth.