Start des iPhone XS bescherte Apple mehr Umsatz und Gewinn

Die Aktie verlor nach der Zahlenvorlage im nachbörslichen Handel am Donnerstag zeitweise rund vier Prozent. Das dürfte vor allem an der Prognose für das laufende Weihnachtsgeschäft gelegen haben. Apple stellte Erlöse zwischen 89 und 93 Milliarden Dollar in Aussicht. Vor einem Jahr kam der Konzern im Weihnachtsquartal auf 88,3 Milliarden Dollar. Jetzt hatten Analysten mit einer deutlicheren Steigerung gerechnet, da Apple auch mehr teurere Geräte im Angebot hat. So glaubten einige Marktbeobachter, Apple könne die Marke von 100 Milliarden Dollar Umsatz in einem Quartal knacken.