Stahlpreis-Anstieg gefährdet Aufschwung

Die Metalltechnische Industrie warnt vor einer Gefährdung der Erholung durch den jüngsten Stahlpreisanstieg: Die Entwicklung am Stahlmarkt berge hohe Risiken für den erwarteten Aufschwung. Die Coronakrise habe weltweit eine Kapazitätsreduktion der Stahlhersteller verursacht, die unsichere Marktlage verhindere ein Hochfahren der Produktion. Die Branche appelliert an die europäischen Stahlerzeuger, die Kapazitäten rasch Schritt für Schritt wieder hochzufahren.

Zwickmühle

"Wir stecken derzeit in einer Zwickmühle. In einigen Sektoren im Stahl- und Maschinenbau gibt es eine an sich gute Auftragslage mit hohem Produktionspotenzial", so der Obmann des Fachverbands Metalltechnische Industrie, Christian Knill, am Freitag in einer Pressemitteilung. Es mangle aber an ausreichenden Stahlkapazitäten und die Preise entwickelten sich sehr volatil. "Außergewöhnlich hohe Preissteigerungen in den letzten Monaten machen eine mittelfristige Planung schwierig."