Stadt Wien fördert Online-Auftritte von Unternehmen - mit 15 Millionen Euro

„Schon vor der Corona-Krise war Wien bei der Digitalisierung im Spitzenfeld. Die Krise hat uns gezeigt, gerade die kleinen Unternehmen brauchen noch mehr Kraft im digitalen Bereich. Deshalb zünden wir dafür mit 15 Millionen Euro den Turbo“, sagt Peter Hanke, Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales. „Das Programm “ Wien Online„ ist mit insgesamt 15 Millionen Euro die größte Förderaktion für kleine und mittlere Betriebe, die Wien je gestartet hat.“

"Bis zu 10.000 € Förderung erhalten Betriebe, um einen Online Auftritt zu starten oder weiter auszubauen. Die Förderquote liegt bei 75 Prozent. Das bedeutet, wenn ein Unternehmen 10.000 Euro in einen Online Auftritt investiert, werden 7.500 € davon gefördert", heißt es

Und weiter heißt es: „ Wien Online“ setzt an dem Punkt an, der durch Corona mehr denn je an Bedeutung gewonnen hat: Online-Shopping hat einen größeren Stellenwert denn je. An der Digitalisierung führt kein Weg vorbei, wenn man den Markt nicht nur den Online-Giganten aus dem Ausland überlassen will. So werden mit dem Förderprogramm kleine Wiener Unternehmen beim Auf- und Ausbau ihrer Online-Präsenz unterstützt, Konsumenten müssen zukünftig auf lokale Produkte und Dienstleistungen „Made in Vienna“ nicht verzichten, sondern haben die Möglichkeit, in jeder Situation online ihr Lieblingsprodukt zu kaufen."