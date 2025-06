Postenbesetzung: Misstöne in der Staatsoper

Wenig überraschend, dass Bohuslav beim Hearing vor der Bestell-Kommission im Februar 2025 am besten abschnitt, meint man in dieser Runde.

Erst am 21. Dezember ließ der damalige grüne Kulturminister Werner Kogler den Posten ausschreiben, entschied aber nicht mehr. Bohuslav war 2020 gemeinsam mit dem künstlerischen Geschäftsführer Bogdan Roscic angetreten und bewarb sich wieder. Die ehemalige Kultur- und Veranstaltungsmanagerin war einige Jahre ÖVP-Landesrätin in NÖ. Roscic ist längst bis 2030 verlängert.

Unter der neuen Regierung hieß es für die Oper „bitte warten“. Was für einige Verunsicherung in der Belegschaft sorgt. Holding-Aufsichtsratschef ist übrigens der pensionierte rote Karriere-Beamte Manfred Matzka . Er nannte in einem News-Interview die Ernennung von Bohuslav unter der Kurz-Regierung als Beispiel für Postenschacher.

Bohuslav kann als einzige mit einem besonderen Asset punkten. Sie arbeitet gut mit Roscic zusammen. Was eine ziemliche Herausforderung ist. Der Operndirektor ist künstlerisch unumstritten, gilt aber im Umgang mit Mitarbeitern und mit seinem Managementstil als äußerst schwierig, wie man aus Belegschaftskreisen hört. Zufall? Im Gegensatz zur Erstbestellung hatte Roscic in der Kommission diesmal kein Mitsprache-, sondern nur ein Anhörungsrecht.

Der ehemalige Erste-Spitzenbanker, Aufsichtsratschef der Erste Stiftung, ist Vize-Aufsichtsratsvorsitzender des Opernhauses. Und gewohnt, klar seine Meinung zu sagen. „Wozu habe ich einen Aufsichtsrat, dem ich zwar zutraue, seinen Job zu machen, aber dem ich nicht die Besetzung der Geschäftsführung zutraue“, sagt Treichl gegenüber dem KURIER. Die Bestellung sei eine wesentliche Aufgabe des Aufsichtsrates, „das ist in der Staatsoper aber nicht so“ und hinterfragt: „Ist es wirklich die Aufgabe eines Ministers, die Geschäftsführung der Staatsoper selbst zu besetzen?“

Schon klar, meint der ehemalige Top-Banker, die Politik habe angesichts der öffentlichen Zuschüsse einen berechtigten Einfluss, „wer das Gold hat, bestimmt“. Aber der Prozess müsse umgekehrt ablaufen: „Der Aufsichtsrat entscheidet und die Politik als Eigentümervertreter hat das Recht, das zu besprechen“.

Treichl kritisiert außerdem „die übertriebene Governance, jede Wiederbestellung auszuschreiben“. Seien alle mit einem Management zufrieden, „sollte man verlängern. Wenn man in der Privatwirtschaft mit einem Vorstand zufrieden ist, muss man ja auch nicht alle paar Jahre ausschreiben“. In beiden Fällen wäre eine Änderung des Bundestheaterorganisationsgesetzes notwendig, argumentiert Treichl.

Kircher beruft sich auf Babler und sieht sich in keiner Verantwortung. „Das ist eine Entscheidung des Ministers“. Mehr will er dazu nicht sagen. Aufgabe des Holding-Chefs wäre freilich auch, sich rechtzeitig um ein funktionierendes Top-Management zu kümmern.

Für Oper, Burg und Volksoper gelten andere Gesetze

Für die Bundestheater gilt ein eigenes Gesetz. Die Holding spannt sich über die drei wesentlichen Bühnengesellschaften Staatsoper, Volksoper, Burgtheater und ARTforART. Letztere fungiert als Servicegesellschaft für die drei großen Häuser und ist mit 350 Mitarbeitern und knapp 59 Umsatzmillionen auch nicht gerade ein KMU.

Die Holding ist ein kleiner Konzern mit knapp 2500 Mitarbeitern und Karten-Einnahmen von rund 62 Millionen Euro (Saison 2023/24).

Alle Töchter und die Holding sind zwar als GmbH organisiert, doch sie unterliegen dem Bundestheaterorganisationsgesetz. Dieses unterscheidet in etlichen Punkten zu Kapitalgesellschaften.

So sind die Holding-Geschäftsführer nach Anhörung des Aufsichtsrates vom Bundeskanzler zu bestellen. Auch die Bestellung der Geschäftsführer der vier Tochterunternehmen erfolgt durch den Bundeskanzler. Dieser kann die Ernennung an den Kulturminister delegieren. Die Holding-Geschäftsführung und die Aufsichtsräte der Häuser haben nur das Recht auf Anhörung.

Damit ist der Weg für parteipolitische Postenbesetzungen geebnet, so man will. Diese Vorgangsweise ist wesentlich einfacher, als einen Parteikandidaten erst durch einen Aufsichtsrat zu schleusen.

Der Holding-Chef hat auch den Vorsitz bei den Töchtern. In deren Aufsichtsräte entsendet die Holding ein Mitglied, drei Vertreter der Bundeskanzler und einen das Finanzministerium.

