Staatsholding ÖBAG: „Nicht zum Stopfen von Budgetlöchern da“

Die SPÖ bekommt ein Mandat im ÖBAG-Aufsichtsrat und entsendet wie berichtet die Ökonomin und Karriere-Gewerkschafterin Helen Schuberth. Was in roten Wirtschaftskreisen kritisch hinterfragt wird. Tenor: Schuberth sei zwar eine gute Ökonomin, das attestiert ihr auch ein Gutachten eines Personalberaters, habe aber keine industriepolitische Erfahrung, die gerade jetzt in der ÖBAG gebraucht würde.

Ist ja nicht so, dass es keine Kandidaten gäbe. Der ehemalige Siemens-Österreich-Chef, Wolfgang Hesoun, der sich unter Türkis-Blau (vergebens) um den Vorstandsjob bei der ÖBAG beworben hatte, würde durchaus in den Aufsichtsrat gehen, meinen Insider. Der Industriemanager Hesoun gehört allerdings nicht dem linken Lager von SPÖ-Parteichef Andreas Babler an. Wäre noch die Frauenquote. Die abgehende Ex-Bankerin Susanne Höllinger (ÖVP) muss durch eine Frau ersetzt werden, damit die Quote stimmt. Und Industrie-Expertinnen sind in SPÖ-Kreisen rar. Brigitte Ederer ist als ÖBB-Aufsichtsratschefin schon gut ausgelastet.