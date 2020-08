Spritpreise auch im Juli wieder gestiegen

Vor allem Italien-Urlauber können Geld sparen, wenn sie noch in Österreich tanken: Die 50-Liter-Tankfüllung kostet in Italien für Benziner um rund 17 Euro und bei Diesel-Fahrzeugen rund 13 Euro mehr als bei uns.

Getränke an Bord

Auch in Kroatien kostet die Tankfüllung mehr als hierzulande: Für eine 50-Liter-Tankfüllung mit Benzin zahlt man rund acht Euro mehr, die Diesel-Tankfüllung schlägt mit zusätzlichen sieben Euro zu Buche.

Das beim Tanken in Österreich oder Slowenien gesparte Geld ist besser in Getränke, die man bei den langen Grenzwartezeiten unbedingt an Bord haben sollte oder ein Eis am Zielort investiert.