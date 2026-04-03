Spritpreisbremse wirkte nur kurz, am Freitag war das Tanken schon wieder teurer

Es war schon immer so. Rechtzeitig zu Beginn der Ferienzeit steigen die Preise an den Zapfsäulen. Daran ändert sich auch zu Ostern 2026 nichts, Spritpreisbremse hin oder her.

Von Mittwoch, 1. April, auf Donnerstag, 2. April - dem ersten Tag der Spritpreisbremse - sank der österreichweite Durchschnittswert wie von der Regierung erwünscht. Das zeigen die Daten der Regulierungsbehörde E-Control: Der Preis für einen Liter Superbenzin sank von 1,866 Euro auf 1,748 Euro. Detto beim Diesel: Am 2. April kostete ein Liter durchschnittlich 2,132 Euro, das war etwas weniger als am Tag davor (2,199 Euro).

Auf und Ab

Nach der neuen Regelung dürfen Tankstellen drei Mal in der Woche (Montag, Mittwoch und Freitag) ihre Preise erhöhen - freilich auch senken. Die Möglichkeit zur Preisanhebung wurde am Freitag vielfach genutzt. Punktgenau. Viele Menschen sind am Freitag in den Osterurlaub aufgebrochen.

In offizielle Zahlen ließ sich das am Freitagnachmittag nicht belegen, die neuen Daten der E-Control für den Freitag-Durchschnittspreis kommen erst am Samstag. ÖAMTC-Experte Martin Grasslober erzählte exemplarisch von drei Tankstellen im Süden Wiens, bei denen "teilweise sehr deutlich" um 20 Cent erhöht wurde. Grasslobers Schlussfolgerung: "Man kommt an Preisvergleichen einfach nicht herum."