Sporthändler Decathlon legt in Österreich guten Start hin

Decathlon will vor allem mit einer großen Auswahl von Eigenmarkenprodukten bei preisbewussten Kunden punkten. Posfai vergleicht Decathlon vom Geschäftsmodell her mit Ikea. Im Skisegment will man die Österreicher dennoch mit den Marken wie Atomic, Fischer und Rossignol in die Filialen locken.

Flexible Konzepte

Besonders gut haben sich bei Decathlon in Österreich in den vergangenen zwölf Monaten Artikel aus dem Bereich Camping und Wassersport verkauft. Wurfzelte und aufblasbare Zelte wanderten besonders häufig über den Ladentisch. Auch der Fahrrad-Verkauf lief gut. Der Decathlon-Österreich-Chef sieht besondere Wachstumschancen im Bereich E-Bikes und Fitness.

Decathlon wurde im Jahr 1976 gegründet und ist mit einem weltweiten Umsatz von zwölf Milliarden Euro sowie rund 80.000 Mitarbeitern einer der größten internationalen Sportartikelhändler. Der Diskonter betreibt mehr als 1.500 Filialen in 54 Ländern.

Als erster Auslandsmarkt startete Decathlon 1986 in Deutschland. Erst mit einem flexibleren Filial-Größenkonzept begann in den vergangenen Jahren die große internationale Expansion. Neben Frankreich gehören Spanien, Italien, Deutschland, Polen, Ungarn und Rumänien zu den größten Decathlon-Märkten.