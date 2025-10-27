Im Vorfeld des Weltspartages warnt die Arbeiterkammer vor falschen Erwartungen bei den aktuell erhältlichen Zinsen. Stichtag für den neuen Sparzinsenmonitor der AK war der 21. Oktober. 27 Banken in Wien wurden dafür mit dem AK-eigenen Bankenrechner überprüft.

Dabei kam heraus: Für Neukunden sind die Zinssätze für täglich fällige Sparguthaben attraktiv, aber oft gelten die Zinssätze nur für kurze Zeit (zum Beispiel drei oder vier Monate). Es lohnt also durchaus ein zweiter Blick auf die genauen Konditionen, denn danach werden die Zinsen variabel und rutschen oft kräftig ab. Mitunter werden auch Mindestanlagesummen verlangt.

AK Konsumentenschützerin Gabriele Zgubic sagt: „Die Sparzinsen für täglich fälliges Geld sind für Neukund:innen attraktiv, aber nur für maximal vier Monate, danach fallen sie spürbar. Das bedeutet, dass Bestandskunden für täglich fälliges Geld maximal 1,50 Prozent (Santander) bekommen. Daher lohnt es sich, auf die Zinssätze nach der garantierten Periode zu achten!“