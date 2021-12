Spar Österreich verkauft heuer keine Feuerwerkskörper

Durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern steige die Schadstoff-und Feinstaubbelastung explosionsartig an. In der Silvesternacht werde der Grenzwert von Feinstaub an fast allen städtischen Messstellen in Österreich um das zehn- bis 15- fache überschritten.

Aber nicht nur die Feinstaubwerte steigen durch die Silvesterfeuerwerke. Laut dem Umweltbundesamt verursachen die abgebrannten Knallkörper und Feuerwerksraketen zudem jährlich bis zu 1.000 Tonnen Müll. Dieser Müll kann für Wild- und Nutztiere gefährlich werden, da sie die Rückstände der Feuerwerkskörper für Futter halten. Aber auch der Boden leidet durch die Knaller.

Lauter als ein Flugzeug

Die Explosion von Feuerwerkskörper kann laut Umweltbundesamt bis zu 170 Dezibel erreichen. Zum Vergleich: Ein Flugzeugstart bringt es auf 140 Dezibel und laut Experten beginnt bei 80 bis 100 Dezibel die Unbehaglichkeitsschwelle des Menschen.