Spaniens bester Unternehmer ist ... ein Steirer

Was also tun? Zwar war die Startphase mit Risikokapital ausfinanziert, durch die Finanzkrise war es aber praktisch unmöglich, weiteres Geld aufzustellen. An Fernsehwerbung war nicht einmal zu denken. „Wir waren zur Effizienz gezwungen“, sagt Spenger. Noch heute habe MásMóvil zehnmal weniger Mitarbeiter als die Konkurrenz (aktuell sind es 600 Beschäftigte).

Dafür wurde die Zufriedenheit der Kunden zum Mantra. Wachstum? Gab es anfangs mäßig, dafür aber stetig. 2013 war das Unternehmen „rentabel, aber nicht superrentabel“, sagt Spenger. Dann ging es an die Börse in Madrid: 2014 im kleinen Börsensegment, ab 2017 im „richtigen“ Handel der Großen. Damit war das Geld für Übernahmen da. MásMóvil schaltete in den Turbomodus.