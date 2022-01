Sony verlegt CD- und Gaming-Produktion von Indiana nach Salzburg

Sony DADC wird Mitte des Jahres sein Werk in Terre Haute im US-Bundesstaat Indiana einstellen und die gesamte Disk- und Gaming-Produktion nach Thalgau bei Salzburg verlegen.

Umstellung auf Digital

100 Arbeiter im US-Werk verlieren ihren Job. Das Werk im Westen von Indiana hatte in den 1980er-Jahren als erster Hersteller von Compact Discs (CD) in den USA begonnen, berichtete die Nachrichtenagentur "Associated Press" am Freitag.